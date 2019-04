“Parole in cammino”: domani a Siena è il giorno di Sergio Castellito e Piergiorgio Oddifreddi

Domani sabato 6 aprile avrà luogo la seconda giornata della terza edizione di Parole in Cammino – Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia. I lavori si svolgeranno in contemporanea in città in sedi diverse anche in contemporanea e con temi differenti.Inizieranno alle 9 presso nell’Aula magna dell’università per stranieri in piazza Rosselli.Il tema sarà Leopardi, Levi, il tempo e i confini, tra gli interventi anche quello di Lucio Caracciolo direttore della rivista Limes. In contemporanea si svolgeranno i lavori dell’Associazione Il Liceone nel’ aula magna del liceo classico Enea Silvio Piccolomini. Alle 11.30 aprirà la conferenza Francesco Monticini con Il libro: La fine degli stati. Modera Marco Incardona. A seguire la tavola rotonda con Raffaele Ascheri, Massimiliano Bellavista, Francesco Monticini e Giacomo Zanibelli su Il Posto delle lettere: una parola lunga un secolo. Il liceo classico di Siena tra vecchi e nuovi linguaggi.Al pomeriggio la manifestazione si sposta al rettorato dell’università di Siena dove nell’ aula magna storica, per il coordinamento Fiammetta Papi e Alessio Ricci, si affronterà il tema Leonardo, La luna i linguaggi(e dintorni).Seguirà la premiazione con il premio Visioni 2019 a Sergio Castellitto.Nella seconda parte verrà affrontato il tema della Lingua di Leonardo con gli interventi del professore.Andrea Felici su La lingua di Leonardo e del professor.Marco Cursi sui libri e le scritture di Leonardo,manufatti e scrittura.Chiuderanno Yves Gallazzini e Sandro Danesi con Paesaggi (traduttivi) leopardiani. Alla casa circondariale alle 15.30, con Edoardo Albinati e Gioacchino Onorati, si parlerà di Parole liberate. Ad uno dei detenuti che parteciperà a questa prova di scrittura verrà offerta la possibilità di vivere l’esperienza del Festival e di portare la propria testimonianza circa l’importanza e la funzione della scrittura in carcere. Nella sessione conclusiva di domenica 7 aprile, alla biblioteca degli Intronati sarà presente un detenuto che per l’occasione fruirà di un permesso premio. Introduce Sergio La Montagna. Sempre alle 15,30 al cinema Nuovo Pendola ci sarà la proiezione del film L’esodo, di Ciro Formisano. Introduce il regista. Alla libreria Palomar alle 17, con il coordinamento Leonardo Luccone e l’introduzione di Massimo Marinotti, Stefano Jossa e Antonio Zoppetti affronteranno il tema de La lingua italiana. Bella e da difendere?Alle 17,30 presso la sede del Comitato di Siena della società Dante Alighieri in via Tommaso Pendola 37, Edoardo Albinati parlerà de Il libro: cuori fanatici. amore e ragione, per un confronto sull’eterno confilitto tra ragione e sentimento.La manifestazione si sposta poi nella sede museale della contrada della Chiocciola dove alle 18.30 avrà luogo all’interno di ‘Overtures. Incontri tra musica e cultura in Cripta’,l’intervento di Piergiorgio Odifreddi ‘Media mediocri tra informazione e disinformazione’.A fare gli onori di casa e a introdurre i lavori il priore Maurizio Tuliani. In questa occasione verrà assegnato il Premio Visioni 2019 a Piergiorgio Odifreddi.