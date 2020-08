Parcometri da rivedere? Difficoltà per gli utenti nel pagare la sosta

Su Facebook sono state segnalate difficoltà nei pagamenti della sosta auto nelle strisce blu. In particolare in un post è stato raccontato un episodio che ha visto coinvolti due turisti olandesi che non riuscivano a pagare i parcometri che si trovano fuori Porta Tufi. Nonostante il tentativo fatto con la carta di credito “la macchinetta non ne vuole sapere e, oltre a dirci di attendere, solo in italiano, continua a non rilasciare il titolo”, così ha scritto un cittadino aggiungendo poi che ” visto che loro non avevano altro che banconote da 20 euro, ho messo mano al mio esiguo portafogli, ho tirato fuori gli spiccioli che avevo e ho pagato per loro”. Il post prosegue con la segnalazione del “malfunzionamento della suddetta macchinetta che – si legge-, per i turisti rappresenta il primo contatto diretto con la città e, di sicuro, non lascia una buona impressione”. Lo stesso cittadino ha poi interpellato il vicesindaco Andrea Corsi, ” sperando che possa intervenire e far sistemare in breve tempo questo piccolo disagio”.