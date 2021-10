Parcheggio a Colonna San Marco, il sindaco: “Quello che meritava un attracco così importante per Siena”

È stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, e del vicesindaco, Andrea Corsi, il nuovissimo parcheggio di Colonna San Marco. Trenta posti auto, tutti con disco orario, alcuni posti per le macchine elettriche, oltre a spazi per le bicilette, in una zona commerciale ad alta densità di traffico. Questo è quanto presentato dall’amministrazione comunale. L’area, che fino a qualche anno fa ospitava un distributore di benzina, era ormai da tempo abbandonata.

“Si è trattato di un lavoro – ha spiegato il sindaco di Siena, Luigi De Mossi – lungo e complesso. Devo ringraziare Etruria Retail, che ci è stata vicina e la cui collaborazione ci è stata indispensabile per allestire il parcheggio su uno spazio che non era nostro”. “Vista la posizione – prosegue – è uno spazio prezioso che darà tante opportunità alle attività commerciali della zona. Uno degli attracchi principali alla città di Siena meritava di essere sistemato”.

Il vicesindaco di Siena, Andrea Corsi, dopo aver ribadito la propria soddisfazione, ha spiegato: “Abbiamo pensato di ingentilire quest’area con l’innesto di alcune aree di vegetazione: due aceri all’ingresso e piante a basso fusto. Peraltro, nel contratto di manutenzione, è previsto un anno di manutenzione a carico della ditta che ci ha fornito questi innesti vegetali. Tutto ciò perché quest’area possa essere non solo un posteggio, ma anche una piccola area verde che dia refrigerio in estate e tutti i benefici che le piante danno alla qualità dell’aria”.

Non è voluta mancare proprio Etruria Retail, nella persona di Graziano Costantini, direttore generale, che ha spiegato: “Il parcheggio non sarà utile solo per noi, ma anche per tutte quelle realtà che si affacciavano sulla strada con gravi difficoltà di parcheggio. Siamo stati contenti di essere riusciti a portare a termine questo progetto”.

Emanuele Giorgi