Papa Francesco nomina il cardinale Lojudice nella importante Congregazione per i vescovi

“Papa Francesco ha annoverato tra i membri dei Dicasteri della Curia Romana anche il cardinale Arcivescovo di Siena-Colle Val D’Elsa- Montalcino, Paolo Lojudice nominandolo nella Congregazione per i Vescovi”, lo si apprende da una nota stampa dell’Arcidiocesi. Lojudice è stato scelto per uno dei dicasteri più importanti del Vaticano, quello che provvede per conto del Papa alla nomina dei vescovi nelle singole diocesi. Il Papa nomina un vescovo nella diocesi sentito il parere della Congregazione.

Tutti i cardinali diventano in automatico, appena nominati, membri di una congregazione ma sicuramente salta all’occhio l’importanza della congregazione di cui entra a far parte Lojudice. Molti si sarebbero aspettati, data la vicinanza del nostro vescovo al mondo dei poveri e della carità, il suo ingressdo nel dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, invece Lojudice diventa membro di una delle congregazioni più importanti, che sovrintende ad un settore nevralgico per la Chiesa come quello della nomina dei vescovi in quasi tutte le diocesi del mondo.

“Ecco le altre nomine decise dal Pontefice: nella Congregazione per le Chiese Orientali e nel Dicastero per la Comunicazione l’Eminentissimo Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi; nella Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli l’Eminentissimo Signor Cardinale Antoine Kambanda, Arcivescovo di Kigali – rende noto l’Arcidiocesi-; nella Congregazione per il Clero gli Eminentissimi Signori Cardinali: Jose F. Advincula, Arcivescovo di Capiz; Cornelius Sim, Vescovo titolare di Puzia di Numidia e Vicario Apostolico di Brunei; nella Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Societa’ di Vita Apostolica l’Eminentissimo Signor Cardinale Mauro Gambetti, Arcivescovo titolare di Tisiduo- si legge ancora-; nel Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita l’Eminentissimo Signor Cardinale Wilton Daniel Gregory, Arcivescovo di Washington; nel Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unita’ dei Cristiani l’Eminentissimo Signor Cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi; nella Pontificia Commissione per l’America Latina l’Eminentissimo Signor Cardinale Celestino Ao’s Braco, Arcivescovo di Santiago del Cile”.