Paolo Rossi, la moglie all’ospedale: “Grazie a chi lo ha curato con professionalità e umanità

A portare le condoglianze alla famiglia del campione Paolo Rossi è stata anche l’azienda ospedaliero-universitaria. I professionisti delle Scotte, infatti, avevano in cura Rossi da 10 giorni, proprio per questo la moglie, Federica Cappelletti, ha voluto ringraziare il personale medico per la loro gentilezza e professionalità.

“Paolo – dice la moglie – si è spento all’ospedale di Siena in un ambiente che lo ha curato con grande professionalità e umanità: le cure e le attenzioni nei suoi confronti sono state totali, non solo dal punto di vista medico ma anche sotto il profilo affettivo, in un ambiente bello e sereno che ci ha permesso di vivere con intimità i momenti più duri della malattia così come gli ultimi attimi prima del saluto. Per questo il ringraziamento va a tutte le figure professionali che lo hanno assistito in questo periodo, nessuno escluso. Un abbraccio collettivo che rivolgo a tutti loro e che si unisce a quello delle tante persone che hanno manifestato il loro affetto nei confronti di Paolo”.

La salma di Paolo Rossi lascerà l’ospedale di Siena nella mattinata di venerdì 11 dicembre per essere trasportata a Vicenza dove sarà allestita la camera ardente.