L’assessore Paolo Benini passa a Fratelli d’Italia: “Sono sempre stato schierato a destra”

L’assessore Paolo Benini passa a Fratelli d’Italia. La scelta dell’esponente della giunta comunale guidata dal sindaco Luigi De Mossi è stata ufficializzata oggi in una conferenza stampa tenuta insieme al coordinatore del partito in terra senese Francesco Michelotti. “Sono tornato alla partenza – ha detto Benini –, io sono un conservatore e sono sempre stato schierato a destra. Con Fratelli d’Italia c’è sintonia su tanti temi. Ci pensavo da tempo, già prima delle elezioni regionali. A mio avviso è necessario appartenere a qualcosa. La ciliegina sulla torta è stata l’elezione di Giorgia Meloni a presidente dei conservatori europei”.

Sono quindi due adesso gli assessori comunali iscritti a Fratelli d’Italia. Così Michelotti: “Non cambia niente, se non il fatto che adesso la giunta è composta in maggioranza da esponenti di partiti. Noi dopo le elezioni regionali non abbiamo chiesto rimpasti né altro, e continuiamo a non chiedere niente. Paolo Benini ha dimostrato qualità, competenze e professionalità. Con lui esiste un rapporto che va avanti da tempo, questa sua decisione ci lusinga”.