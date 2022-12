Paloschi salva la Robur: col Fiorenzuola finisce 1-1

Sembrava una partita stregata, con tre legni colpiti ed una rete annullata per fuorigioco. A rompere l’incantesimo ci ha pensato Paloschi, con una rete da rapace dell’area di rigore, magari non bella, ma pesantissima per il Siena che evita così la terza sconfitta consecutiva. Tra Robur e Fiorenzuola finisce 1-1, dopo una partita che i bianconeri a tratti dominano, ma che fino all’85’ la vedevano sconfitta. Gli emiliani hanno il merito di sbloccarla subito, complice una disattenzione della difesa bianconera, con Mastroianni. Dopo la rete sono i bianconeri a produrre la maggior mole di gioco ma la porta di Battiola rimane inviolata fino a quando Paloschi si avventa sulla respinta e da due passi insacca la rete del pari. La truppa di Pagliuca evita la sconfitta, anche se la vittoria manca ormai dal 20 novembre. Adesso il Siena, che dalle zone alte della classifica è scivolato fino all’undicesimo posto, è atteso da una trasferta complicatissima a Chiavari contro la Virtus Entella.

Siena (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli; Meli, Leone, Castorani; Disanto, Belloni, Frediani.

Panchina: Manni, Farcas, Paloschi, Rizzitelli, Arras, Bianchi, Silvestri, De Santis, Picchi, Franco.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Sussi, Potop, Quaini, Danovaro; Stronati, Currarino, Di Gesù; Mamona, Mastroianni, Sartore.

Panchina: Sorzi, Yabre, Frison, Bondioli, Anelli, Coghetto, Oddi, Giani, Giallombardo.

Allenatore: Luca Tabbiani.

Partenza arrembante del Siena che prova subito a mettere alle corde il Fiorenzuola. Nonostante i tentativi bianconeri sono gli ospiti a sbloccare la sfida al 9′: penetrazione di Sartore sulla sinistra che arrivato sul fondo crossa verso Matroianni che è bravo a farsi trovare pronto e a buttarla in rete alle spalle di Lanni. La Robur prova a reagire ma è ancora Mastroianni a tentare la conclusione. Al 17′ c’è il tentativo di Riccardi, sul corner di Belloni, ma il difensore, bravo a spiccare di testa, centra in pieno il portiere che può bloccare in due tempi. I bianconeri accelerano: al 34′ Disanto centra il palo dopo aver soffiato la sfera agli emiliani. Nel finale gli argini del Fiorenzuola reggono e si va all’intervallo sul risultato di 0-1.

Sprinta il Siena in avvio di secondo tempo ma la sfortuna sembra perseguitare i padroni di casa che centrano due traverse nel giro di 40 secondi, sempre da tentativi di Frediani e poi lo stesso attaccante trova ancora i guantoni di Battaiola a negargli la gioia del gol. I senesi spingono ma non riescono ma la porta sembra stregata: al 65′ il solito Frediani, sugli sviluppi di calcio d’angolo, calcia a botta sicura ma un difensore salva sulla linea di porta. Nell’azione consecutiva è Disanto che insacca dopo la spizzata di Belloni, ma il guardalinee ravvede il fuorigioco dell’attaccante, si rimane sullo 0-1. Ci prova Disanto al 76′ con la conclusione a giro sul secondo palo, ma l’estremo difensore avversario risponde presente. Altro corner all’81’ ma dopo una carambola è ancora il portiere ad avere la meglio degli attaccanti del Siena. A sbloccare una situazione complicatissima ci pensa bomber Paloschi: sugli sviluppi di un cornr è Favalli a recuperare la sfera e a calciare, Battaiola respinge, ma il numero 9 bianconero è rapidissimo a beffare il portiere e gettare in rete la sfera dell’1-1. Nel finale il Siena non ne ha più per cercare il gol da tre punti: al Franchi termina 1-1.