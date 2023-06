PalioAcanestro torna in Fortezza, presentata in Comune la seconda edizione

È stata presentata questa mattina presso la Sala Maccherini di Palazzo Berlinghieri la seconda edizione del Torneo PalioAcanestro, che animerà la Fortezza Medicea la settimana dal 12 al 17 giugno prossimi.

Ad aprire la settimana dedicata alla pallacanestro sarà l’evento Open dedicato al minibasket femminile, dedicato alle annate 2013, 2014 e 2015. A seguire la partita di Baskin del Costone Baskin Siena e l’apertura della tappa del 3v3 Toscana B3 in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena. Martedì 13 giugno, ancora spazio al basket femminile con il 5vs5 misto delle annate 2011 e 2012 che vedrà la partecipazione delle piccole cestiste delle società aderenti a PalioAcanestro Opportunity.

Da mercoledì 14 giugno prenderà il via il torneo vero e proprio con la sfida tra le sei squadre che porteranno anche quest’anno il nome delle sei contrade soppresse e che saranno composte dai ragazzi delle contrade aderenti, suddivise in due gironi da tre squadre. Ad ogni squadra sarà assegnata una “Star”, ovvero un giocatore in attività o ex giocatore di basket che ha dato la propria disponibilità a partecipare al torneo. Le “ostilità” si apriranno alle 19:00, la seconda sfida sarà in programma alle 20:30 mentre la terza alle 22:00.

Dal 14 al 16 giugno si svolgerà anche la quattordicesima edizione del Memorial Giorgio

Cocchia, che vedrà la partecipazione anche della squadra di PalioAcanestro, composta dai bambini delle società di PalioAcanestro Opportunity.

La settimana si concluderà con il BLSD organizzato in collaborazione il Panathlon Siena e grazie agli istruttori volontari della Misericordia di Siena nella giornata di sabato 17 giugno, preceduta dalla prima lezione martedì 13 alle 20.

“Abbiamo deciso di regalare alla città una settimana di eventi dedicati alla pallacanestro – spiega Martino Galasso, presidente di PalioAcanestro – dando spazio al minibasket femminile ed aprendo la possibilità di aprire i campi al 3vs3. Siamo molto orgogliosi di poter ospitare una partita di baskin e poter offrire alle società di PalioAcanestro Opportunity la possibilità di poter usufruire gratuitamente del corso BLSD. Il nostro obiettivo è offrire alla città un momento di divertimento aperto a tutti per trascorrere insieme una settimana dedicata alla pallacanestro. Ringraziamo il Comune di Siena per averci dato l’opportunità di ripetere questa esperienza ed auguriamo un buon lavoro all’amministrazione comunale neo eletta per il prossimo mandato”.

“Un’iniziativa che si rinnova dopo il successo dello scorso anno e che riesce a unire sport, storia, cultura. Siena è la patria italiana della pallacanestro maschile e femminile, grazie alla pagine scritte da monsignor Nazareno Orlandi e Ida Nomi Venerosi Pesciolini, PalioAcanestro unisce questi valori a quelli sociali, in uno spazio come la Fortezza Medicea che vogliamo valorizzare al meglio anche con queste iniziative che mirano a coinvolgere tutta cittadinanza, società e atleti, Contrade e semplici appassionati”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Siena, dal CONI provinciale, dalla FIP Toscana e dal Panathlon Club Siena in collaborazione con UISP Siena.

A margine della conferenza è anche stata resa nota anche la collaborazione tra PalioAcanestro e Valencia Basket, prestigiosa società spagnola militante nella Lega ACB ed in Euroleague che vanta uno dei migliori progetti europei sulla formazione dei ragazzi e del settore giovanile.

La rappresentativa 2010 di PalioAcanestro Opportunity parteciperà al “Master”di Valencia, durante il quale i ragazzi prenderanno parte ad allenamenti svolti dallo staff della società spagnola ed a partite contro le loro squadre di riferimento.

Il progetto PalioAcanestro Opportunity e l’esperienza di Valencia saranno realizzate anche grazie al contributo di Estra Spa: “Estra da sempre sostiene lo sport – ha dichiarato Fabio Cannari, Vice Direttore Generale di Estra. E’ facile associare l’energia allo sport. Le due parole per Estra, sono diventate sinonimi l’una dell’altra. Lo sport rappresenta al meglio i valori di Estra: forza, dinamicità, spirito di gruppo. PalioAcanestro è un’iniziativa ispirata al basket giovanile e al territorio che la ospita il cui fondamento trae linfa nelle sue più sentite e vive tradizioni: le Contrade di Siena.”