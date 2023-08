L’Oca vince un Palio d’agosto al cardiopalma segnato da numerose cadute. Il rione di Fontebranda si aggiudica così la sua 66esima Carriera. L’Oca non vinceva dal 2 luglio 2013. Sesondo successo per Carlo Sanna detto Brigante che oggi ha vinto, da scosso, il suo secondo Palio, l’ultimo trionfo è del 16 agosto 2017. Seconda vittoria anche per il cavallo Zio Frac.