Palio, Roberto di Jullo e Marco Lodola sono i pittori dei drappelloni

Roberto di Jullo realizzerà quello del Palio di luglio mentre Marco Lodola quello per la Carriera del 16 agosto: la giunta comunale di Siena ha deliberato oggi i nomi degli artisti che realizzeranno i drappelloni per i Palii del 2023. Roberto di Jullo professore di disegno, pittore, incisore e scenografo, nasce a Forlì del Sannio (IS) nel 1945. Dal 1966 si stabilisce a Roma dove crea composizioni per il Teatro d’Avanguardia. “Siena ha già avuto modo di conoscere e apprezzare l’artista molisano con uno dei temi a lui cari, quello equestre, con l’allestimento “Cavalli in Palio” del 2019 nei Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico e la collettiva “Cavalli d’autore” ospitata, lo scorso anno, nel Complesso museale Santa Maria della Scala”, ricordano dal Comune. Marco Lodola nasce a Dorno (PV) e agli inizi degli anni ’80 con un gruppo di artisti fonda il movimento del Nuovo Futurismo, di cui il critico Renato Barilli è stato il principale teorico. “Siena è tuttora illuminata dalle opere di Marco Lodola con la mostra “Dame, cavalieri e nobili destrieri”, inaugurata lo scorso novembre all’interno del Complesso Museale S. Maria della Scala, che si completa con le altrettanto suggestive installazioni posizionate in Piazza del Campo, nella Loggia della Mercanzia e alle Logge del Papa, dove forme e cromatismi stanno amplificando il fascino del centro storico cittadino”, proseguono dal Comune.