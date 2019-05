Palio, risoluzione accordo riprese tv. Valentini: “Rotto equilibrio storico. Ennesimo atto autoritario”

A seguito della decisione della Giunta di revocare al Consorzio ed al Magistrato delle Contrade la delega sull’uso delle immagini, è arrivato il commento dell’ex sindaco e attuale consigliere comunale Bruno Valentini:

“Ci sarà modo di commentare meglio questa decisione della Giunta, che rompe un equilibrio storico nella gestione del Palio fra Contrade e Comune. Che sostanzialmente addossa al Consorzio, espressione del Magistrato delle Contrade, le intere responsabilità dei limiti e delle contraddizioni della comunicazione televisiva (e non solo) sul Palio. Invece di impostare un lavoro condiviso si agisce d’imperio, con un ulteriore atto autoritario che sta caratterizzando il modo di agire della nuova Amministrazione, che usa il proprio potere come un bastone per “mettere a posto” le cose e chi dissente. Questo metodo è stato usato altre volte in passato, addolcito dal potere e dai soldi che il sistema MPS garantiva. Mancando questa leva, durerà molto meno”.