Palio protagonista del carnevale di New Orleans, ecco le prime foto dal cantiere dei carri delle contrade

È Dominic Massa, vice presidente esecutivo e Coo della televisione Wyes New Orleans, che ha diffuso, in un post sul suo profilo Facebook, le foto dei carri, che si trovano ancora in cantiere, del Carneval di New Orleans.

“I carri fatti da ‘Royal Artists’ sono meravigliosi – si legge nel testo del suo post – e raffigurano i fantini di ciascuna delle contrade che cercano di montare i loro cavalli durante la corsa in Piazza del Campo. Negli altri carri poi sono raffigurati i simboli araldici di ognuna delle contrade”.

Non tutte le consorelle sono state fotografate: nel post di Massa manca per esempio il Valdimontone.

Il primo carro, lo ricordiamo, è dedicato al Palio, il secondo agli etruschi ed il terzo a Papa Pio II Piccolomini. Dopo c’è un piccolo tram chiamato “Desiderio” e quindi le 17 contrade: gli organizzatori del Carnevale di New Orleans avevano reso noto giorni fa in una foto come sarebbe state l’organizzazione della parata del Martedì grasso.

Ventotto le strutture che faranno parte del corteo. Oltre a quelle già citate ci sono i carri tradizionali: quello fatto per il centocinquantenario dell’Associazione che organizza la Festa; quella dedicata al re del Carnevale 2023; il carrozzone per la banda di Sua Maestà; quello per il bove grasso; quello per il re delle farfalle; un carro che preannuncia il tema della parata ed infine la “Barca reale”.

Apre il corteo delle contrade il Drago, poi Oca, Bruco, Valdimontone, Onda, Selva, Leocorno. Quindi Chiocciola, Torre, Aquila, Lupa, Istrice, Pantera, Nicchio, Giraffa, Tartuca, Civetta. Il motivo dell’ordine non è stato spiegato dagli organizzatori che invece si sono limitati a definire certi dettagli delle consorelle e indicarne i vari motti. E quindi spulciando nei vari documenti di presentazione del Martedì grasso si può leggere che il Drago “ha vinto i palii nel 2014, nel 2018 e nel 2022”, che l’Aquila “conservi il più antico drappellone nel suo museo, datato 1719”. Ed ancora viene ricordato l’antico rapporto esistente tra l’Onda e Talamone e quello dell’Istrice con l’Ordine di Malta.

Nella città statunitense la parata si terrà il prossimo 21 febbraio. A inizio gennaio il Palio di Siena era stato annunciato come protagonista.

MC

