Palio, oggi la processione dei Ceri e dei Censi: ecco gli orari

Si terrà questo pomeriggio la processione dei Ceri e dei Censi, con la consegna del cero del Comune e la successiva benedizione del Drappellone da parte del Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Si aprono dunque, come da tradizione, le celebrazioni in onore di Maria Santissima Assunta, Patrona e Regina di Siena e del suo antico Stato. Intorno alle 16 tutti i rappresentanti dei Rioni, con la partecipazione particolare dei cittini vestiti coi colori della Contrada, si ritroveranno nell’area di Santo Spirito, portando con sé le proprie offerte di fiori e di candele che saranno deposte ai piedi dell’altar maggiore del Duomo. Idealmente però il Corteo parte alle 16.30 davanti alla Chiesa di San Giorgio. Poi il “Popolo” si riunirà in Piazza del Campo con la componente istituzionale: entreranno a far parte del Corteo le comparse delle contrade, i labari civici, il Drappellone del Palio, i rappresentanti delle istituzioni e il grande carro trainato dai buoi sul quale è issato il cero votivo che il sindaco accenderà dinanzi all’immagine della Madonna del Voto. La cerimonia si concluderà in Cattedrale, intorno alle 18.15, con l’omaggio alla Vergine Assunta e la benedizione alla città, al termine della quale viene issato su un pilastro del Duomo il Drappellone che rimarrà esposto fino alla mattina del 16 agosto. L’evento potrà essere seguito su Siena News