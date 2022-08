Palio, Michelotti avverte: “Non può essere inserito nella riforma dell’ippica”

“Il Palio non si tocca, Fratelli d’Italia si opporrà a qualsiasi proposta di legge che snatura e umilia la manifestazione”. Lo afferma il candidato di Fratelli d’Italia alla camera dei deputati nel collegio Siena-Grosseto, Francesco Michelotti, in merito alla proposta di legge presentata lo scorso 30 maggio dall’onorevole leghista Elena Lucchini e già arrivata alla Camera.

“Il Palio – spiega Michelotti – non è una corsa di cavalli, è una manifestazione unica al mondo che racchiude tradizione, cultura e storia: per questo non può essere inserita in una generale e generica riforma che riguarda l’ippica. La comunità di Siena ha sempre portato avanti concreti atti per la tutela dei cavalli, pratiche che sono in linea con l’amore viscerale che i senesi hanno da sempre verso gli animali”. “Fratelli d’Italia – conclude – contrasterà qualsiasi modifica che vada ad incidere sull’unicità del Palio”.