Palio, l’amministrazione punta sul 2022, a marzo le corse a Mociano e Monticiano

Il sindaco di Siena Luigi de Mossi è fortemente convinto di correre i Palii nel 2022 e lo avrebbe ripetuto martedì ad un incontro a cui hanno partecipato Guido Collodel, responsabile dell’Ufficio Palio, Claudio Rossi, Rettore del Magistrato delle Contrade, Marco Antonio Lorenzini e Gianni Cortecci, rispettivamente decano e vice-decano dei capitani. Ci sarà comunque tempo per capire come muoversi per permettere lo svolgimento della Festa: siamo solo a gennaio e ancora, logicamente, non si possono conoscere le nuove misure di contenimento della pandemia, come un eventuale prolungamento dello stato d’emergenza oppure se sarà ancora valido il green pass. Stando a quanto filtra però la posizione dell’amministrazione sembra delineata. Non è tra l’altro una cosa nuova visto che De Mossi, prima di Natale, incontrando i capitani delle diciassette contrade a palazzo pubblico si è lasciato sfuggire questa battuta: “Nel 2022 dobbiamo cercare in tutti i modi di correre il Palio. Vogliamo farlo, tra l’altro si tratta anche del mio ultimo anno di mandato. Per lo meno del primo mandato…”. Tutto sarà più chiaro domani quando si terrà la conferenza relativa ai Palii e al protocollo equino del 2022. Su questo ultimo fronte le previsite dovrebbero tenersi l’11 ed il 12 marzo e sempre entro lo stesso mese dovrebbero iniziare le corse di addestramento a Mociano e Monticiano.