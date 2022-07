Palio, la sorte bacia Onda, Selva e Chiocciola

La sorte ha baciato Onda, Selva e Chiocciola.

Che con Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio e Valdimontone compongono il quadro delle contrade che correranno il Palio d’agosto.

L’Estrazione si è conclusa poco fa e a gioire sono i popoli di San Marco, Malborghetto e Vallepiatta. A poco più di una settimana dal Palio del 2 luglio sono stati molti i senesi accorsi in Piazza del Campo.

“Francamente non ci speravo quasi più però ora l’emozione è doppia”, queste le parole del capitano della Chiocciola Alessandro Maggi, appena uscito da Palazzo Pubblico. “Quando corri c’è sempre l’occasione per rifarsi. Poi abbiamo l’avversaria…Dobbiamo vedere che tipo di Palio verrà fuori. Renato Bircolotti come mossiere? Assolutamente no. Se è a disposizione Ambrosione non vedo perché non ci debba essere”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Alessandro Giorgi, capitano della Selva :“Ora si gioca e siamo molto contenti di giocare. Fantini? Inquadriamo la situazione prima. Ci sarà molto lavoro da fare”.

“La fortuna c’ha voluto bene”, esordisce così invece il capitano dell’Onda, Alessandro Toscano. “Questa è la prima volta che da capitano corro senza la Torre in Piazza – aggiunge-. Ed ora sono curioso di vedere quello che succederà. Ma sicuramente andiamo a correre con più serenità e più liberi di mente”. Infine, Toscano conclude: “Fantini come Sanna e Atzeni sono molto bravi e ci auguriamo che possano venire a montare nell’Onda cosi come altri fantini con cui cerchiamo di tenere rapporti eccellenti”