Palio: la sorte bacia per l’estrazione Istrice, Drago, Torre e Chiocciola

I popoli dell’ Istrice, del Drago, della Torre e della Chiocciola esultano in questo primo atto del Palio di luglio 2023: sono infatti queste quattro le Contrade estratte questo pomeriggio che, insieme a Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca, prenderanno parte al Palio del prossimo 2 luglio.

Il Leocorno ha estratto l’Istrice, la Pantera il Drago, il Bruco la Torre e la Torre la Chiocciola. La Civetta è stata la Contrada estratta per prima e da se stessa, ma non correrà la Carriera di luglio in relazione al provvedimento di esclusione. Alle trifore del secondo piano di Palazzo Pubblico sono state esposte le bandiere delle Contrade che non parteciperanno al prossimo appuntamento paliesco: Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno e Lupa compresa la Civetta e l’Oca. Anche quest’ultima è esclusa dalla Carriera in base ai provvedimenti ricevuti.

In un clima che sa poco di primavera, con la Piazza gremita di persone con giacchetti e ombrelli, lo squillo delle chiarine riesce a riportare tutti nel tempo sospeso della Festa, fatto di attese e silenzi e urla che toccano il cielo.