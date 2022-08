Palio, la quarta vittoria di fila di Tittia: “La fame è brutta. Non mi voglio fermare”

Hai vinto quattro palii di fila, quale è il tuo pensiero? “La fame è brutta. Ora voglio continuare senza fermarmi. A 37 anni non posso fermarmi. Metterò anima e cuore”. Sono passati pochi minuti dalla sua vittoria della Carriera d’agosto ma Giovanni Atzeni pensa già al futuro. Oggi ha vinto il suo nono Palio, il quarto di fila, raggiungendo il Pes e Ciancone. I numeri sono da record ma Tittia è chiaro quando parla alla stampa: “avanti senza mezze misure. Non mi fermo, amo il mio lavoro e sto vivendo un sogno che si sta realizzando”. Poi il fantino passa a commentare la Carriera appena vinta con Violenta da Clodia: “Sono stato fortunato alla mossa – spiega-. Credevo molto in questa cavalla e la stalla del Leocorno ha fatto un gran lavoro. Ho vinto senza soffrire ed è stato bello”