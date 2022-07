Palio, la protesta della Civetta: nessuna sbandierata durante il corteo storico

La Civetta “non effettuerà le consuete sbandierate nel corso della passeggiata storica”. Lo si legge in un comunicato della contrada dove si manifesta “in maniera netta e totale il proprio dissenso dal giudizio dato, a maggioranza, dalla Commissione Veterinaria, non concordando con quanto espresso dalla stessa in merito alle motivazioni dell’esclusione” dalla Carriera di stasera ai sensi ai sensi dell’art. 50 del Regolamento del Palio. La Civetta, spiega la nota, “fin dal verificarsi dell’episodio alla terza prova, ha effettuato tutti i corretti passaggi a tutela del cavallo e della Festa, ivi compreso il tempestivo coinvolgimento delle autorità comunali preposte”. Quanto alla decisioni della commissione veterinaria queste “creano il rischio concreto di vanificare l’impegno che la città pone sia per valorizzare il ruolo delle contrade sia per la tutela dei cavalli e della Festa”.