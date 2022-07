Palio, la Civetta non corre la Provaccia: sit in di protesta dei contradaioli

Sarà un Provaccia che verrà ricordata a lungo quella di stamattina. Alle 9.15 i cavalli non sono ancora usciti dall’Entrone. Ed i contradaioli della Civetta sono stati accompagnati fuori dalla Conchiglia. Poco prima sul tufo è avvenuta la protesta da parte del rione del Castellare. Non una semplice contestazione, ma un unicum nella storia paliesca: il popolo, in maniera molto civile, si è messo a sedere sul tufo davanti a palazzo pubblico in un vero e proprio sit in contro la decisione di non fare correre a Vankook la prova di stamattina. Il cavallo era arrivato dentro all’Entrone ma è stato riportato nella stalla della Civetta dopo la valutazione della commissione veterinaria che stamani aveva visitato il barbero. Quando è uscita fuori la comunicazione si è alzata la protesta dei contradaioli. Una protesta pacifica che è durata una decina di minuti fino a quando gli stessi contradaioli sono usciti dalla Piazza. Otto dunque le contrade che si sono presentate tra i canapi perché oltre alla Civetta non è presente nemmeno l’Istrice.