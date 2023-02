Palio, nella commissione di Palazzo Pubblico entrano Incastrone e Strozzi. Minniti nominato veterinario comunale

Escono Stefano Calbucci, Reno Caforio e Graziano Antonio Ippedico, entrano lo stimato ortopedista e chirurgo dei cavalli milanese Giorgio Strozzi e Giuseppe Incastrone. Queest’ultimo per oltre un trentennio veterinario della contrada della Tartuca e veterinario della Clinica San Rossore di Pisa: sono questi i cambi decisi dalla giunta comunale che ha provveduto a nominare i professionisti della commissione tecnica comunale relativa al Protocollo del 2023.

Il sindaco Luigi De Mossi, oggi, ha firmato due decreti: in uno è stato deciso che il colonello dr. Carlo Alberto Minniti, medico veterinario ippiatra esperto in anestesiologia, clinica medica e medicina sportiva del cavallo, e il dr. Giorgio Strozzi, medico veterinario ippiatra specialista in chirurgia del cavallo e ortopedia, “sono stati individuati quali professionalità a sostegno delle attività della commissione tecnica comunale” che è composta dal professore Rodolfo Gialletti medico veterinario ippiatra specialista in medicina e chirurgia del cavallo, e dal dottor Giuseppe Incastrone, anch’esso medico veterinario ippiatra esperto in Anestesiologia, clinica medica, medicina sportiva del cavallo e ortopedia.

In giunta è stata decisa la nomina di Minniti come veterinario comunale e, in qualità di membro, del Giorgio Strozzi, “così da dare continuità al lavoro svolto dalle commissioni valorizzando quanto effettuato durante le fasi del Protocollo”, prosegue una nota di palazzo pubblico. A supporto della commissione veterinaria, la giunta ha poi ha nominato collaboratori Rodolfo Gialletti e Giuseppe Incastrone.

Incastrone, stimato professionista di grande competenza, che dal 1991 fino a poche settimane fa è stato il veterinario della contrada della Tartuca. In questo periodo il rione di Castelvecchio ha vinto sette palii. “Sono contento che sia stata riconosciuta la mia professionalità dimostrata negli anni – ha detto – Credo che questo sia un fatto positivo”; l’altro è invece Giorgio Strozzi invece ha ricoperto il ruolo di professore a contratto di Clinica chirurgica veterinaria per la Scuola di specializzazione in Medicina e chirurgia del Cavallo dell’Universita’ degli studi di Milano e docente per la scuola di specialità dell’ Università di Lodi. Inoltre è stato relatore per le associazioni Sive e Sioce.