Palio, il meteo per domani e per il 16 agosto

La regione Toscana ha emesso per la nostra zona l’allerta di colore giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico dalle ore 12 alle ore 23.59 di lunedì 15 Agosto. Purtoppo è molto difficile prevedere i punti esatti di dove e come colpiranno i temporali.

Ovviamente se la pioggia cadesse copiosamente metterebbe a rischio sia la prova generale che le cene delle contrade e base alla quantità di pioggia caduta potrebbe essere a rischio pure il Palio.

Nella mattinata di Ferragosto avremo cieli poco nuvolosi, poi con il passare delle ore ci sarà un peggioramento con nuvolosità irregolare e possibilità di rovesci o temporali sparsi che potrebbero manifestarsi con forte intensità.

Le temperature minime saranno in rialzo mentre le massime in lieve calo.

Per il giorno del Palio il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso con temperature stabili o in lieve aumento nei valori massimi.

Gabriele Ruffoli