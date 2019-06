Palio, il 2 luglio all’università visite guidate al palazzo del Rettorato

Il 2 luglio, in occasione del Palio di Siena le strutture dell’Ateneo saranno chiuse, comprese le biblioteche e le sale di lettura. L’Università di Siena partecipa alla giornata di festa cittadina invitando cittadini e turisti a partecipare alle visite guidate del palazzo del Rettorato. Saranno illustrate al pubblico le sale storiche con le loro opere d’arte e sarà possibile salire all’antico osservatorio metereologico-astronomico, per ammirare lo splendido panorama della città da una visuale inconsueta. Le visite si terranno alle 10 e alle 12; per partecipare basterà presentarsi nel cortile del Rettorato prima dell’inizio. Per informazioni contattare l’archivio storico di Ateneo al numero 0577232382.

Nelle foto il cortile del rettorato con le bandiere delle contrade; il panorama dalla torretta dell’osservatorio.