Palio, giro di vite sul suolo pubblico: ecco dove saranno tolte le concessioni durante i giorni della Festa

Si corre il Palio ed il Comune toglie momentaneamente le concessioni di suolo pubblico agli esercenti in alcune aree della città. A stabilirlo è una determina resa nota in questi giorni da palazzo pubblico. L’atto ribadisce la necessità di rimuovere le occupazioni del suolo nei giorni e negli orari di allestimento delle strutture lignee e posa del tufo, come già previsto dalle ordinanze comunali. L’occupazione non sarà consentita dal 13 agosto fino alle mezzanotte del 17 per le attività che si trovavo nelle seguenti vie o vicoli : Banchi di Sotto, Banchi di Sopra, Rinaldini, di Città, Pollaioli , Borsellai, Costarella dei Barbieri, Bargello. Il 14 agosto l’occupazione non sarà consentita, dalle 14 fino al termine di tutte le esigenze legate alle celebrazione, su vie e vicoli da dove passerà il corteo dei Ceri e dei censi: Pantaneto, Banchi di Sotto, Banchi di Sopra, Rinaldini, di Città, 4 cantoni, Capitano, Duomo.

Occupazione consentita invece in via dei Pellegrini, a seguito delle modifiche alla circolazione veicolare disposte da un’ordinanza, solo in orario 10-16.30 nei giorni 13 e 14 agosto 2022. Viene inoltre richiesta la rimozione delle occupazioni di suolo pubblico e degli arredi (escluse eventuali pedane) dal 13 agosto 2022 fino alla fine di tutte le esigenze legate alla Carriera dell’Assunta nelle seguenti vie e piazze: di Pantaneto, del Porrione, S. Martino, Logge del Papa, Cecco Angiolieri, dei Rossi, Montanini, Pianigiani, Termini, Quattro Cantoni, San Pietro, dalle 8 fino alla fine delle necessità di gestione del deflusso mattutino di persone e dalle 16.30 fino al termine della gestione del deflusso serale. Le occupazioni saranno rimosse anche nelle zone dove saranno organizzate le cene della prova generale. E sempre per la sera del 15 agosto, causa la concomitante chiusura al transito veicolare e pedonale di piazza Tolomei da parte della della Civetta, saranno rimosse, dalle 17 fino alla fine del deflusso da Piazza del Campo, le occupazioni di suolo pubblico rimosse su: via di Calzoleria, vicolo Rinuccini, vicolo del Viscione, vicolo del Coltellinaio e Via de’ Pontani