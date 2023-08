Palio, Ghelardi (Pantera): “Cavallo e fantino stanno bene, sarà più bello esultare dopo”

Tutto a posto per il cavallo e per il fantino? “Assolutamente sì. Siamo sempre più convinti di poter lottare per il Palio”. Così il capitano della Pantera Franco Ghelardi parlando di quanto accaduto stamattina con la caduta di Anda e Bola alla mossa durante la provaccia. “L’episodio – prosegue Ghelardi – è stato sfortunato. La mossa è stata forzata ed il canape è salito, ma il Palio è così”. “Scompiglio “è una roccia. Sta meglio di me che mi sono preso uno spavento. Comunque è Palio… si supera anche questa. Sarà più bello esultare dopo”, ha continuato. “L’obiettivo resta lo stesso e dopo un episodio del genere ci meritiamo di vincere”, ha concluso.