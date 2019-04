Come previsto dal “Protocollo di addestramento dei cavalli da Palio 2019”, con decreto sindacale, oggi 2 aprile, è stata nominata per due anni la Commissione tecnica comunale composta dal sindaco Luigi De Mossi, in qualità di presidente, dal dottor Reno Caforio e dal professor Rodolfo Gialletti.

Con successivo decreto sindacale, sono stati nominati come professionalità a sostegno delle attività della Commissione tecnica comunale il dottor Stefano Calbucci e il dottor Graziano Antonio Ippedico.