Palio, ecco gli ospiti del Comune: arrivano i ministri Bonisoli e Centinaio

− Gian Marco Centinaio – Ministro Politiche Agricole , Alimentari e Forestali

− Giovanni Toti – Presidente della Regione Liguria

− Silvia Saltamartini – Delegata sezione ippi ca Ministero Politiche Agricole

− Maurizio Piccolotti – Direttore Ispettorato P.S. al Viminale

− Charles Ellis Schumer (Chuck) senatore Stati Uniti d’America

− Alberto Bonisoli – Ministro per i Beni e le Attività Culturali

− Sen . Manuel Vescovi

− On . Mario Lolini

− Paolo Canaparo – Viceprefetto Ministero Interno

− Hee-seo g Kwon – Am basciatore della Repubblica di C orea in Italia

− Ei ke Schmidt – Direttore Gallerie degli Uffizi

− Thomas Smitham – Vice Capo Missione dell’Ambasciata USA in Italia

− Simona Grabbi – Presidente Ordine degli Avvocati di Torino

− Avv. Massimiliano Baldini