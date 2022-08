Palio, è ufficiale: la prima prova non si corre

È da poco terminata l’assegnazione dei cavalli che dalle trifore di Palazzo Pubblico viene esposta la bandiera verde: è ufficiale la prima prova non si corre. Il rinvio della prova, tuttavia, non ha colto di sorpresa i contradaioli che hanno visto tutte le fasi del primo giorno di Palio slittare a causa della pioggia notturna. L’appuntamento, quindi, è fissato per domani mattina con la seconda prova.

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, si è anche fermato a parlare della decisione presa: “Non ci sono i tempi tecnici per poterla fare in modo tranquillo e lineare”.