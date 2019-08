Palio, è Selva: la vittoria in un soffio

Una vittoria da cardiopalma per la contrada di Vallepiatta. Remorex, da scosso, supera per pochissimi centimetri il Bruco, dopo che Andrea Mari aveva condotto in testa la corsa fin dal primo San Martino. Dopo l’arrivo momenti di indecisione, poi dal Palazzo Comunale viene esposta la bandiera della Selva.

Per Giovanni Azteni un’ annata paliesca da incorniciare: con la vittoria di questo Palio dell’Assunta arriva il secondo Cappotto nella sua carriera. A luglio ha vinto nella Giraffa, oggi nella Selva.

La Selva non vinceva da agosto 2015, era stato proprio Tittia, su Poloski, a trionfare. Ma questa è soprattutto la prima vittoria per il Capitano Alessandro Giorgi: “Sono stati 4 giorni eccezionali, il popolo è stato fantastico, grande lavoro della stalla. Remorex è un combattente ed io ero fiducioso”.

Un finale a cardiopalma, dicevamo, dove la Selva ha superato letteralmente per un soffio la contrada del Bruco. ” Voglio sottolineare il loro comportamento – spiega il priore della Selva Stefano Marini -. Hanno ricevuto una grande delusione ma hanno accettato subito l’esito finale. Li ringrazio, si sono comportati da veri senesi”

Il grande protagonista è il ‘biondo’ Remorex. Inizia il terzo giro in quarta posizione ma recupera subito alcune lunghezze. Disegna poi una traiettoria superba al terzo San Martino ed insidia Andrea Mari e Schietta fino all’incredibile sorpasso finale è consegnando il Drappellone di Manara alla Selva. “L’episodio buffo è che il cavallo, conoscendo ormai bene la città- racconta il barbaresco Niccoló Brocchi-, è andato a fare una passeggiata uscendo dalla Piazza”