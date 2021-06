Palio, domani ultimo appuntamento con le corse d’addestramento a Mociano

Domani, 29 giugno, ultimo appuntamento a Mociano con i lavori di addestramento per i cavalli da Palio. In programma cinque batterie per un totale di 35 cavalli.

Prima batteria – ore 18

Cavallo Fantino Proprietario 1 UNAMORE Francesco Caria Stefano Vanni 2 TECHERO Antonio Francesco Mula Fabio Fanetti 3 ANTELIOS Andrea Chessa Paolo Bossini 4 URMIA Rocco Betti Mario Savelli 5 ARNEAUX Alessio Bincoletto Roy Perinti 6 SCANDALOSO Luigi Carrus Chiara Ottenga 7 LAURETTA MIA Andrea Coghe Camilla Marzi

Seconda batteria – ore 18.30

Cavallo Fantino Proprietario 1 BOMBARDINO Antonio Francesco Mula Mark Harris Getty 2 VARINA Federico Guglielmi Marius Dantis 3 VIPERA OTZANESA Jacopo Pacini Andrea Corsetti 4 VIEMMIDIETRO Sebastiano Murtas Massimo Milani 5 ANTINE DAY Mattia Chiavassa Mattia Chiavassa 6 ROCCO NICE Elias Mannucci Ilaria Vallone 7 BALZANA Giuseppe Zedde Augusto Posta

Terza batteria – ore 19

Cavallo Fantino Proprietario 1 ARATHON BAIO Salvo Vicino Valentina Lotti 2 SABURGHESA Rocco Betti Cristiana Guerrini 3 TAKATURSA Andrea Coghe Camilla Marzi 4 ASTORIUX Carlo Sanna Marcello Roti 5 ASFODELO FRESH Enrico Bruschelli Enrico Bruschelli 6 QUANTOVALI Federico Arri Alessandro Chiti 7 TAROCCO Niccolò Francesconi Donatella Meucci

Quarta batteria – ore 19.30

Cavallo Fantino Proprietario 1 ZOE Jacopo Pacini Filippo Toti 2 UN’ALTRA TE Elias Mannucci Massimo Martelli 3 UNA PER TUTTI Sebastiano Murtas Massimo Milani 4 ZENTILES Antonio Francesco Mula Dario Colagè 5 ROTEGAGIU Rocco Betti Roberto Meniconi 6 BENITO AA Adrian Topalli Denise Cei 7 WINNER EASY Federico Guglielmi Paolo Saracini

Quinta batteria – ore 20