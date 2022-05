Palio di Fucecchio, vince San Pierino con Velluto e Zia Zelinda

È Dino Pes detto Velluto con Zia Zelinda nella contrada di San Pierino a vincere il 41esimo palio di Fucecchio. Dopo una mossa agonizzante, iniziata intorno alle 19 e conclusa alle 20.40, Velluto porta a casa un magnifico Palio, partendo di rincorsa. Ci sono volute 5 mosse false prima di trovare la quadra tra i canapi con una Ferruzza, che montava Enrico Bruschelli su Vittorino, agitata. Giornata frenetica a Fucecchio, dove questo pomeriggio si è disputato il 41esimo Palio. Pomeriggio iniziato alle 15 con l’avvio delle due batterie che ha visto arrivare alla finale Botteghe, Cappiano, Samo, San Pierino, Ferruzza, Sant’Andrea, Borgonovo e Torre. Cinque mosse false, la luce che minuto dopo minuto si faceva sempre più fioca, alla fine al mossiere Bircolotti è arrivata la comunicazione di un possibile rinvio se il canape non si fosse abbassato al più presto. Così il mossiere non ha potuto che convalidare la partenza del Pes, ancora con qualche contrada non del tutto allineata tra i canapi, dando inizio così alla carriera di Fucecchio. Velluto molto sveglio a trovare il momento giusto. Con una partenza fulminea si porta subito in testa, ci prova dietro Gavino Sanna a tallonarlo, ma Zia Zelinda dimostra forza, potenza e qualità. L’arrivo all’ultima curva è in pieno controllo, con San Pierino a qualche metro di distanza dalla seconda, Dino Pes può solo alzare il nerbo, portando a casa il 41esimo palio di Fucecchio.