Palio, De Mossi ai dipendenti comunali: “Grazie a tutti”

“Solo la grande passione, disponibilità e professionalità di tutto il personale impegnato nell’organizzazione del Palio, ma anche di quello solo chiamato in causa per necessità puntuali, ha consentito di portare a termine entrambi i Palii in modo impeccabile”. Si conclude così la lettera che il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha voluto inviare a tutti i dipendenti comunali nei giorni scorsi.

“È sempre un piacere – scrive il sindaco di Siena – ringraziare il personale dipendente impegnato nell’organizzazione del Palio. Ma quest’anno ritengo doveroso aggiungere anche qualche considerazione. I Palii del 2022 si presentavano infatti molto impegnativi sia per le incognite legate all’evolversi della situazione pandemica, sia per la ripresa di un’attività particolarmente complessa dopo uno stop forzato di due anni. Come spesso accade in queste occasioni, inoltre, i Palii hanno visto il verificarsi di circostanze molto singolari che, in modo completamente diversi, hanno messo sotto pressione l’intera macchina organizzativa. In particolare per il Palio appena conclusosi, le condizioni meteo e soprattutto il rinvio della carriera al 17 hanno imposto un surplus di lavoro e messo a dura prova i servizi interessati, introducendo elementi di criticità che potevano causare errori e disservizi”.

“Grazie a tutti” conclude il sindaco De Mossi.