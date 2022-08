Palio, Contrade, emozioni: in edicola è uscito ‘TUFO al cuore’

Una cittina sulle spalle del babbo di fronte alla sua prima vittoria: cosa sta provando? Cosa ricorderà da grande? Questo suggerisce la copertina del nuovo numero di “TUFO al cuore”, appena uscito in edicola per raccontare la travolgente vittoria del Leocorno, con i volti, le fasi della Carriera, gli abbracci: foto inedite, alcune particolari, fatte da uno staff di fotografi che fanno respirare, attraverso le loro immagini, l’atmosfera di quei giorni e di quei momenti. Oltre ai protagonisti e ai personaggi, articoli e approfondimenti su dove va il Palio, sulla necessità di cambiare passo da un punto di vista culturale e sul premio della Città, il Mangia d’oro. Grazie alla penna di giornalisti contradaioli, ma anche di ex dirigenti, una riflessione sul Palio che è stato e su quello che verrà. Dopo due anni grigi torna il nostro mondo a colori, anche sulle pagine di TUFO al cuore. L’obiettivo è quello di contribuire a tutelare la nostra cultura e di tenersi abbracciati alle nostre tradizioni più care, che sono contemporaneamente sogno e vita vissuta.