Palio: Comune, Consorzio e Magistrato decidono sulle immagini tv

Prosegue il lavoro congiunto del Comune con il Magistrato delle Contrade e il Consorzio per la Tutela del Palio.

Una collaborazione proficua che ha portato alla decisione congiunta sulle scelte che riguarderanno le immagini per i Palii del 2019.

Il service sarà gestito dalla società Nep con sede a Firenze, mentre la regia per il 2019 è stata affidata al Gruppo Moviement di Riccardo Domenichini, un team di professionisti di comprovata esperienza nella regia del Palio.

Gli speaker che si occuperanno della diretta saranno per la Rai la giornalista Annalisa Bruchi e per il Consorzio per la Tutela del Palio Giovanni Mazzini che realizzerà anche i servizi che andranno in onda nel corso della diretta e sui quali stanno già collaborando l’Amministrazione comunale con il Consorzio.

La composizione di questa squadra è frutto appunto di un lavoro sinergico dei tre partner che regolano la gestione delle immagini, ovvero l’Amministrazione comunale, il Magistrato delle Contrade e il Consorzio per la Tutela del Palio.

I tre partner sono anche al lavoro per limare alcuni costi oltre che per rivedere i tipi di contratti e il “listino prezzi” per le varie emittenti internazionali che richiedono di realizzare servizi sul Palio. Richieste che verranno comunque prima attentamente valutate dall’Amministrazione comunale insieme al Consorzio.

Questa collaborazione porterà a continui incontri sia nei giorni di Palio che durante l’inverno per proseguire nel lavoro di interesse comune che è la tutela e la valorizzazione delle Contrade e della città, tutela e valorizzazione di cui le Contrade possono essere un eccellente veicolo.