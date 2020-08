Palio, Carlo Sanna: “Nel 2021 confermerò il mio nome”

“Mi sto preparando ad un 2021 grintoso, ho lavorato tutto l’anno”. A parlare è Carlo Sanna, fantino, uno dei nomi più conosciuti all’interno del mondo del Palio. Dopo la Carriera vinta nel 2017 nella contrada dell’Onda Carlo è senza dubbio diventato uno dei nomi più gettonati, ma si sa, il mondo del Palio è complicato, fatto di strategie, determinazione ed un pizzico di fortuna. Insomma, riuscire a confermare i risultati ottenuti non sempre è facile.“Abbiamo lavorato tutto l’anno, ovviamente dal momento in cui ho saputo che i palii sarebbero stati annullati ho rallentato con gli allenamenti – commenta Carlo Sanna -. Fortunatamente adesso stiamo assistendo ad una live ripresa nel mondo dell’ippica con la riapertura degli ippodromi e qualche corsa in provincia come Fucecchio. Adesso si riparte con gli allenamenti, con la stessa grinta di sempre, con ancora più determinazione per riaffermare il mio nome in Piazza del Campo”.