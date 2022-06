Palio, cambio di mossiere: sul verrocchio sale Renato Bircolotti

Sarà Renato Bircolotti il mossiere del Palio del 2 luglio. Lo ha deciso la giunta comunale “a seguito dell’improvvisa indisponibilità per motivi personali di Bartolo Ambrosione a ricoprire questo incarico, tenuto conto del parere unanime e favorevole dei Capitani delle Contrade partecipanti e sentiti i Deputati della Festa”, spiega una nota. “Renato Bircolotti ha competenza e professionalità e sarà all’altezza dell’incarico”, dice il sindaco Luigi De Mossi. “E’ stato Bircolotti – ricorda – negli ultimi anni, a svolgere l’incarico di Mossiere all’interno del Protocollo Equino durante gli addestramenti a Mociano e le corse a Monticiano. Ha una comprovata esperienza e elevata professionalità in questo ruolo e conosce bene le dinamiche del Palio”. Bartolo Ambrosione “ha espresso l’improvvisa indisponibilità per motivi personali a ricoprire l’incarico di Mossiere, subito comunicato a questa amministrazione per vie brevi. Lo ringrazio per l’estrema professionalità, il rispetto e l’affetto dimostrati alla città di Siena e al Palio”, conclude il sindaco