Palio, Ambrosione: “Ai fantini chiedo di non forzare il canape, auspico un buon feeling”

“Spero di riuscire a trovare un feeling, un filo conduttore con fantini e cavalli. E spero anche che questa cosa non si interrompa la sera della Carriera. Anche in situazioni non facili si può comunque trovare soluzioni buone”. A dirlo è il mossiere Bartolo Ambrosione che è tornato a salire sul Verrocchio dopo tre anni. Parlando con la stampa Ambrosione ha detto di aver trovato “molto bene” i cavalli durante le batterie e che la pista “ha tenuto benissimo nonostante l’acqua di ieri sera”. Prosegue Ambrosione: “Ci sono state cinque batterie ed in alcune di esse ci sono state delle forzature. Questo sarà uno dei problemi da gestire e da dosare. Il rischio è evitabile, soprattutto durante le prove. La gestione comunque è stata buona” . Con fantini e capitani “ci sarà la possibilità di fare una chiacchierata- ha aggiunto-. Le occasioni che la pista offrirà saranno uno spunto per mettere l’accento su ciò che io reputo importante”. Da qui il monito ai fantini: “parleremo della necessità di non forzare il canape, che rimane un elemento importantissimo per arrivare al Palio nelle migliori condizioni. Ma mi preoccupa, dal mio punto di osservazione del Verrocchio, anche quando un cavallo spinge gli altri verso il basso. Questo può essere motivo di rischio da evitare”

MC