Palio, al Leocorno la provaccia

Il Leocorno è la contrada che si è aggiudicata la provaccia di stamani. La sesta prova è iniziata con mezz’ora di ritardo anche per effetto dell’esclusione di Vankook e della conseguente protesta dei contradaioli della Civetta. Tra i canapi, lo ricordiamo, si sono presentate 8 contrade visto l’assenza della Civetta e dell’Istrice. Lupa, Drago, Torre, Bruco, Chiocciola, Leocorno, Valdimontone e Pantera. Questo l’ordine per una mossa che è stata molto veloce. Buona uscita delle contrade del Drago, della Torre, della Lupa e della Chiocciola. A prendere il comando, dopo la prima curva di San Martino, è stata la contrada della Lupa per poi essere passata dal Drago al primo Casato. Il Leocorno ha invece preso la prima posizione alla Cappella, dopo il secondo San Martino, per tenerla fino al alla fine della prova