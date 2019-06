Palio: 35 cavalli ammessi alla Tratta, fuori Oppio

Sono 35 i cavalli ammessi alla Tratta del Palio di Luglio. Tra i presenti ci saranno alcuni “big”, cavalli che hanno già vinto il Palio, come Porto Alabe, Preziosa Penelope, Remorex e Rocco Nice. Presenti anche soggetti che hanno già assaporato il tufo come Renalzos, Solu Tue Due, Tabacco e Smeraldo Nulese. Sabato 29 giugno non vedremo Oppio, che di carriere ne ha corse 5 vincendone una con il Drago il 2 luglio del 2014.

Di seguito fantino e proprietario