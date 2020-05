Palii annullati, tutte le Carriere che non si sono corse negli ultimi 300 anni

Purtroppo facciamo parte di una bruttissima pagina di storia, probabilmente nessuno di noi avrebbe mai pensato di trovarsi di fronte ad una Pandemia con oltre 4 milioni di contagiati nel mondo e tantissimi morti. Ogni senese però ha in primis un grandissimo cuore ed è per questo che seppur con gran rammarico ha accettato l’annullamento dei Palii del 2020, reputando la decisione giusta e responsabile.

Ma quanti Palii non sono stati corsi negli ultimi 300 anni? Perché?

Ecco una lista di tutti i Palii annullati e le cause:

+16 agosto 1723 per motivi di ordine pubblico

+16 agosto 1730 per il furto delle Sacre Particole

+2 luglio 1798 per un grave terremoto

+2 luglio 1799 per i moti anti-francesi

+2 luglio 1801 per motivi di ordine pubblico

+16 agosto 1801 per motivi di ordine pubblico

+2 luglio 1803 morte del Granduca Lodovico I

+2 luglio e 16 agosto 1824 morte del Granduca Ferdinando III

+2 luglio 1848 per la prima Guerra d’Indipendenza

+16 agosto 1855 grave epidemia di colera

+2 luglio e 16 agosto 1859 per la seconda Guerra d’Indipendenza

+16 agosto 1863 per incidenti

+2 luglio 1866 per la terza Guerra d’Indipendenza

+16 agosto 1866 per la terza Guerra d’Indipendenza

+2 luglio 1877 per incidenti

+1915/1918 Prima guerra Mondiale

+1940/1945 seconda guerra mondiale

+2 luglio e 16 Agosto 2020 pandemia Covid-19

Gabriele Ruffoli