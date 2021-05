Palii 2021, annullata la carriera di luglio e decisione rinviata per agosto: via libera del consiglio comunale

“Prendere atto dello stato di emergenza sanitaria e conseguentemente annullare la Carriera del 2 luglio 2021″ e ancora ” dare mandato al sindaco […] stante il permanere o l’evolversi in senso ulteriormente negativo della situazione dell’emergenza sanitaria, previa consultazione con le autorità di pubblica sicurezza, di annullarne anche il Palio del 16 agosto”.

Questo dice l’emendamento alla delibera 102 che il consiglio comunale ha approvato oggi, lunedì 31 maggio. Annullato il Palio di luglio mentre per la Carriera d’Agosto la decisione sarà rimandata all’ultimo momento disponibile quindi. Questo stabilisce l’atto presentato dal sindaco Luigi De Mossi. “Nei colloqui di stamani è emerso che non vi è certezza sullo svolgimento del Palio nelle forme consuete”, così esordisce De Mossi nell’aula parlando dell’incontro che avuto stamani con il prefetto di Siena Maria Forte ed il Questore Constatino Capuano.

“Ecco perché anche un eventuale rinvio non era possibile e siamo arrivati alla scelta dolorosa di annullare il Palio del 2 luglio 2021“, spiega De Mossi che aggiunge che, per la Carriera d’Agosto, la “finestra è ancora tenuta aperta perché, al 31 di luglio, ci potranno essere delle modifiche legate al Dpcm e ancora non sappiamo cosa fare in concreto. C’è una difficoltà oggettiva per svolgerlo ma vogliamo tenere tutte le porte aperte per celebrare la festa”. L’annullamento del palio di luglio “non ha alcun effetto sullo stato delle cose prima dell’annullamento stesso – si legge nell’atto- e in particolare sui provvedimenti in corso della giustizia paliesca, disposizione che sarà ugualmente applicata in caso di annullamento della Carriera del 16 agosto 2021”, recita l’emendamento votato in aula. Dopo le parole di De Mossi il consigliere di Per Siena Pierluigi Piccini ha chiesto la riunione dei capigruppo dei gruppi politici.

Non è stata trovata una linea comune tra maggioranza e parte dell’opposizione sul tema del rinvio della Carriera d’agosto. Claudio Cerretani, consigliere di In Campo ha annunciato di non partecipare al voto mentre Pietro Staderini, consigliere di Sena Cvitas, ed il Pd hanno invece deciso di abbandonare l’aula. “Non siamo contrari all’atto ma i palii ordinari sono collegati da loro nelle regole e nelle conseguenze – sottolinea Alessandro Masi, capogruppo del Pd, mentre annunciava il voto-. Si rischia di creare dei precedenti dopo l’emendamento”

“La decisione è molto sofferta perché quest’anno era legittimo lasciare accesa la speranza dei contradaioli. Purtroppo il Palio di luglio non potrà essere corso ma è giustissima la volontà del sindaco di correre la Carriera d’agosto ma va precisato che tutto questo non dipende da noi”, è il commento del consigliere di FdI Maurizio Forzoni nell’annunciare il ritiro del suo emendamento. Forzoni ha criticato le scelte di Pd e Sena Civitas: “Non si sono voluto prendere la responsabilità di una decisione di tale importanza di fronte ai senesi” Emendamento ritirato anche da Tommaso Bartalini, Impegno Civico.

“Mi dispiace che ci siano persone che non hanno deciso di votare e uscire dall’aula”, ha sottolineato Massimo Bianchini, Lega, rivolgendosi verso i gruppi di opposizione. “Voterò a favore e ringrazio il sindaco per averci coinvolto”.

Non ha ritirato il suo emendamento Per Siena ma l’aula lo ha bocciato. “C’è un passaggio che non ci convince nella proposta di De Mossi”, dice Pierluigi Piccini, consigliere del gruppo, mentre commenta l’atto di De Mossi(il gruppo ha comunque annunciato voto favorevole ndr.) parla del possibile ‘rinvio’ della Carriera d’agosto . “Non è possibile spostare il Palio e su, questo punto, rimaniamo fermi su questa posizione. Lo stato d’emergenza finirebbe il 31 luglio e l’ultimo giorno disponibile per fare l’estrazione sarebbe il 28”, ha osservato. Siamo soddisfatti comunque perché vengono accolti gli emendamenti abrogativi che avevamo presentato lo scorso venerdì 28 maggio ( il giorno dello scorso consiglio comunale ndr.)”, continua Piccini.

