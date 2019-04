Palazzo Sansedoni si apre ai bambini: sabato appuntamento con ‘Un viaggio nel tempo’

Sabato dalle 16.30 alle 18.30, palazzo Sansedoni aprirà nuovamente le porte ai più piccoli con “Un viaggio nel tempo”, iniziativa rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. I piccoli visitatori avranno la possibilità di scoprire il Palazzo, uno dei gioielli architettonici della nostra città e al tempo stesso le avventure della nobile famiglia che lo ha abitato. Due affascinanti personaggi della famiglia Sansedoni, Vittoria Carlotta e Alessandro accompagneranno i bambini in una visita alla Collezione custodita ed esposta nelle stanze del palazzo. Scopriranno quali doti e strategie hanno portato all’ascesa e all’apice del successo la famiglia Sansedoni.

Alla fine dell’incontro i bambini saranno in grado di mettere in scena una piccola rappresentazione teatrale a cui potranno assistere anche i genitori.

“Un viaggio nel tempo” è organizzato da Fondazione Mps e Vernice Progetti Culturali, in collaborazione con l’associazione culturale Topi Dalmata e la cooperativa sociale Camaleonde. Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione, per un massimo di 30 bambini per laboratorio.

Il costo è di 7 euro. Per info e prenotazioni: www.verniceprogetti.it, [email protected]; tel 0577226406.