Palazzo Sansedoni apre le sue bellezze al pubblico: al via le visite guidate gratuite dal 9 all’11 agosto

In occasione del Palio di agosto, la Fondazione Monte dei Paschi, in collaborazione con Vernice Progetti Culturali, apre al pubblico le porte della sua sede, Palazzo Sansedoni, nei giorni che precedono la carriera. Sarà, infatti, possibile visitare gratuitamente, su prenotazione, le stanze che furono dimora della famiglia Sansedoni e la Collezione Opere d’Arte nei giorni 9, 10 e 11 agosto in due turni quotidiani, alle ore 11.00 e alle ore 16.00 (massimo 30 partecipanti a turno).

Per prenotazioni [email protected] – 0577.226406 (da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00).