Pagamento ticket, cambiano le modalità da settembre

L’Asl Toscana Sud est informa che a partire dal primo settembre cambiano le modalità di pagamento del ticket, come disposto dalla delibera della Giunta regionale Toscana n. 708 del 26 giugno che non prevede più la possibilità di effettuare il pagamento alle farmacie convenzionate per i servizi di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, che avveniva utilizzando il software di prenotazione.

Dal 1 settembre per il pagamento dei ticket sarà possibile continuare a utilizzare gli ordinari canali di pagamento di seguito elencati: Totem riscuotitori PuntoSI’ situati nei nelle strutture sanitarie; front office CUP aziendali; circuito pagoPA utilizzando il bollettino analogico; piattaforma regionale IRIS Rete alla pagina, oppure l’App Toscana Salute; sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena, presentando il codice di pagamento IUV riportato nell’intestazione del foglio di prenotazione o attraverso gli sportelli automatici (ATM MPS).

Per il circuito pagoPA, al seguente indirizzo si accede al sito del Governo dove è possibile vedere i diversi canali di pagamento abilitati. Si sottolinea che oltre che tramite banca e online, il pagamento è possibile presso bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie, convenzionati che espongono il logo pagoPa.

Di norma presso i presidi fisici con operatore che aderiscono al sistema pagoPA è consentito anche il pagamento in contanti.