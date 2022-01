Over 65, Taxi nel comune di Siena a tre euro per ogni corsa

I taxisti del Cotas e Comune hanno condiviso di prorogare fino al 31 gennaio l’agevolazione per gli over 65 anni che consente di avere corse all’interno del territorio di Siena a soli tre euro complessivi. E’ il grande progetto pensato dall’amministrazione comunale di Siena dal consorzio dei taxi, per venire incontro alle esigenze della terza età, favorendo gli spostamenti in sicurezza anche verso gli esercizi commerciali.

“Fin dai giorni precedenti il Natale abbiamo avuto una risposta concreta da parte degli over 65 del comune di Siena, che hanno utilizzato il servizio taxi per recarsi verso le attività commerciali, ma anche verso i centri di cura pubblici e privati. Vista l’emergenza sanitaria e la stagione dei saldi, con il Comune di Siena abbiamo condiviso di proseguire il servizio, che consente una maggiore sicurezza per i nostri anziani”, sottolinea il presidente del consorzio Cotas Nicola Borghi.

Al momento in cui il cliente sala sul taxi, il tassista verifica, mediante esibizione di un documento, il diritto del passeggero ad accedere al prezzo convenzionato.