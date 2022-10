Otto mesi per una visita dermatologica. La replica dell’Aou: “Primo appuntamento garantito in pochi giorni”

In merito all’articolo uscito questa mattina (e che potete leggere qui), è arrivata la replica delle Scotte. Nell’articolo di riportava integralmente la lettera di un lettore, che ha preferito rimanere anonimo, che lamentava un’attesa di otto mesi per una visita dermatologica.

Di seguito la risposta dell’Aou senese:

“In merito all’articolo dal titolo “Otto mesi per una prima visita, ma avevo un melanoma”, pubblicato da Sienanews, l’Aou Senese precisa che la prima visita dermatologica senza tempi di attesa è sottoposta costantemente a monitoraggio aziendale e regionale e viene garantita in pochi giorni. In particolare, dall’ultimo monitoraggio regionale dei tempi di attesa di settembre, non sono comparse criticità per questo tipo di visita così come per tutto l’anno 2022: il 98,1% delle prime visite dermatologiche viene prenotata entro i tempi di attesa regionali, salendo al 99,4% se valutati con i tempi nazionali.

Se un cittadino della zona senese (cioè il cosiddetto “ambito di garanzia” che comprende i 15 comuni limitrofi a Siena), chiamasse per una prima visita dermatologica oggi con qualsiasi priorità, troverebbe appuntamento entro i tempi previsti, infatti ad oggi una prima visita B viene prenotata il 18/10 (quindi a 3 giorni, ben entro i 10 giorni previsti), mentre per le altre priorità la prima disponibilità è il 28/10 (13 giorni), sempre quindi entro i tempi di attesa regionali.

Qualora invece il cittadino fosse extra ambito di garanzia, cioè residente fuori i 15 comuni compresi nella zona senese, allora la prima disponibilità andrebbe oltre i tempi di attesa, ma questo perché il cittadino avrebbe la possibilità di fare la visita nei tempi previsti nel proprio ambito di garanzia ma decide di rivolgersi altrove, perdendo però la priorità prevista dalla prescrizione.

L’Aou Senese inoltre non ha un Cup telefonico proprio, il servizio Cup telefonico infatti è unico per tutta l’area vasta Toscana sud est per Siena, Arezzo e Grosseto. Poiché non ci sono informazioni aggiuntive sul paziente che ha mandato la segnalazione in merito al suo ambito di garanzia o al tipo di prescrizione medica posseduta, perché ha preferito rimanere anonimo, l’Aou Senese raccomanda di chiedere sempre informazioni al proprio medico prescrittore in modo da prenotare correttamente il percorso più adatto ai propri bisogni di salute e con le adeguate informazioni, anche in merito all’ambito di garanzia“.