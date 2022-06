Ostello della gioventù, finalmente è stata presentata un’offerta per l’acquisto

C’è un’offerta per acquistare l’ostello della gioventù. È stata presentata all’Istituto delle vendite giudiziarie di Siena e Arezzo. Così finalmente, dopo un anno e mezzo di tentativi di vendita andati a vuoto, la struttura ricettiva alle porte del centro storico potrà avere un nuovo proprietario e godere di una nuova vita. Dopo quattro aste andate deserte ecco arrivare il momento giusto per poter dare un futuro a questa struttura che da anni rimane inutilizzata.

Il prezzo giusto è pari a 380 mila euro. C’è stata un’offerta proprio per questa cifra. Se entro il 14 giugno non verrà pareggiata da un’altra offerta identica ecco che il giorno seguente l’ostello della gioventù verrà assegnato. E chi ha deciso di investire potrà realizzare un progetto di sviluppo e di rinascita dell’edificio.

Complessivamente la struttura ricettiva ha una potenzialità di accoglienza di 118 posti letto e si sviluppa su un’area totale di 2.502 metri quadrati.

La prima asta per vendere il bene fu effettuata il 15 gennaio del 2021 ad un prezzo base di 1.725.750 euro. L’asta andò deserta, come avvenne poi anche nelle tre aste successive, con un prezzo che via via si è abbassato fino ad arrivare a meno di un quarto di quello iniziale.