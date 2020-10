Ospedale di Siena, oltre mille professionisti hanno aderito alla campagna vaccinazioni

Sono oltre mille i professionisti dell’azienda ospedaliero-universitaria senese che hanno aderito, nei primi due giorni, alla campagna vaccinazione antinfluenzale 2020-2021. Dal 15 ottobre fino a metà dicembre saranno aperti 4 puntii dove poter effettuare il vaccino antinfluenzale fortemente consigliato, in questo periodo, a causa dell’emergenza sanitaria. Personale sanitario, tecnico e amministrativo; personale universitario, compresi studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, assegnisti; i collaboratori esterni e i dipendenti di ditte e aziende che prestano la loro attività all’interno del presidio ospedaliero.

Tra i primi a vaccinarsi anche il direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini e il direttore sanitario Roberto Gusinu. “In quest’anno contraddistinto dall’emergenza Covid-19, è importante come non mai aderire alla campagna di vaccinazione – commenta il direttore sanitario dell’Aou Senese, Roberto Gusinu -. Si tratta di un semplice gesto che può rivelarsi efficace per la salute collettiva, come lo è il continuare ad adottare quei comportamenti responsabili che riguardano l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento sociale e la costante igiene delle mani. Per i nostri professionisti è ancora più importante – continua Gusinu – perché aiuta l’ospedale a tutelare la sicurezza dei nostri pazienti, evitando co-infezioni e favorendo l’auto-diagnosi differenziale. Infine – conclude – mando un ringraziamento particolare alla UOSA Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria diretta dalla dottoressa Simonetta Fabrizi e alla UOC Igiene ed Epidemiologia diretta dalla dottoressa Francesca De Marco per l’ottimo lavoro svolto”.

Per procedere alla vaccinazione, ci si potrà rivolgere all’ambulatorio della Discharge Room (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14), al PPU-Punto Prelievi Unico (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30), al PPU pediatrico (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17) e all’ambulatori della UOC Malattie infettive (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14.30). Inoltre, tramite i coordinatori infermieristici, ogni unità operativa potrà raccogliere le adesioni alla campagna vaccinale ed effettuare le vaccinazioni direttamente in reparto.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina web del sito pubblico dell’Aou Senese al link: http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/comunicazione/in-evidenza; oppure contattare l’UOSA Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria.