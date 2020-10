Ospedale di Siena, lavori di miglioramento del lotto 3: trasferimento di alcuni reparti

Sono i iniziati i lavori di miglioramento del lotto 3 dell’azienda ospedaliero-universitaria senese. L’ospedale Le Scotte subirà un trasferimento di alcuni reparti che interessano il lotto entro mercoledì 7 ottobre. In particolare si tratta dell’Osservazione breve intensiva, dalla Uoc Medicina interna e dell’urgenza, della Day surgery, della Uoc Clinica neurologica e Malattie neurometaboliche e della Uoc Neurochirurgia ospedaliera.

Il trasferimento, disposto dalla direzione sanitaria, si è reso necessario a causa di alcuni lavori di miglioramento e potenziamento non differibili al terzo lotto, piano 5. In particolare l’Osservazione breve intensiva si trasferisce dal piano 1S al piano 3S del lotto DEA; la Medicina interna e dell’urgenza si sposta dal piano 5 del lotto 3 al piano 1S del lotto Dea. Triplo trasloco mercoledì 7 ottobre: la Day surgery passa dal piano 3S del lotto Dea al piano 2S del lotto 3, la Uoc Clinica neurologica e Malattie neurometaboliche, così come la Neurochirurgia, si spostano dal piano 5 al piano 2S del lotto 3. La direzione si scusa per eventuali disagi.