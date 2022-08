“Ort’Andando/incontri rete orti toscani”, iniziativa a Siena

Sabato 3 settembre “Ort’Andando/incontri rete orti toscani” sarà in visita della comunità della “Rete degli Orti di Siena”.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà un momento di festa, di approfondimento e di scambio di esperienze e buone pratiche tra le diverse comunità di orti toscani. Il ritrovo e l’inizio delle attività è fissato alle ore 11.00 agli Orti urbani San Miniato. Nel pomeriggio l’incontro proseguirà presso la comunità di Orto Mangione per la partecipazione al Festival Scambi Rurali. L’iniziativa è promossa da “Ort’Andando/incontri rete orti toscani” e dalla “Rete degli Orti di Siena – Ortaperto_Sart Orti urbani San Miniato Orto Mangione Rigenerar_Si”, in collaborazione con il Boschetto, il Siena Foto Club, il Community Hub e Gardeniser e con il patrocinio di 100Mila Orti in Toscana e del Comune di Siena.

“Ort’Andando/incontri rete orti toscani” è un raggruppamento informale di comunità che si prendono cura di orti urbani e spazi verdi pubblici e privati con la finalità di sostenere l’auto-produzione alimentare in contesti urbani, promuovere attività ricreative e socio-culturali con attenzione al tema ambientale, alla cura del territorio, alla formazione, alle buone pratiche di inclusione sociale e di cooperazione intergenerazionale e interculturale. La rete nasce da un primo scambio di esperienze tra gli Orti sociali San Giovanni Valdarno, gli Orti urbani San Miniato e gli Orti urbani Sansepolcro realizzati nell’ambito del progetto regionale “100mila Orti in Toscana”.

Il programma dell’evento prevede alle ore 11 ritrovo presso gli “Orti Urbani San Miniato”; alle ore 11.30 attivazione compostiere e condivisione esperienze; alle ore 12.30 pranzo condiviso; alle ore 14.30 riunione dei diversi gruppi ortisti; alle ore 16.30 trasferimento ad “Orto Mangione”; alle ore 17.15lezione itinerante all’orto con Carlo Cappelletti contadino orticoltore : “L’agricoltura può essere rigenerativa?”; alle ore 17.15 St’Orto, laboratorio didattico per bambini a partire da 6 anni, animato dall’Orto Botanico di Siena; alle ore 18.45 Pelat di Joan Català, spettacolo circense in cui un uomo e una cerchia di estranei si trasformano in una comunità viva e gioiosa; alle ore 20.00 cenino “colturale” con pane, focacce e verdure dell’Orto; alle ore 21.30 presentazione del libro “Chi possiede i frutti della terra” di/con Fabio Ciconte. La partecipazione al Festival prevede un contributo e la prenotazione entro il 31 agosto ([email protected] o al 351.6097001). Il laboratorio per i bambini è a offerta libera. Contatti 0577 292289 – 347618696 – email [email protected]